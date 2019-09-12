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Путин выпил в дагестанском Ботлихе рюмку водки, которую обещал выпить после победы над террористами

12 сентября 2019, 18:09  •  43 • В России

Двадцать лет назад Владимир Путин в Дагестане отказался пить стопку водки во время контртеррористической операции против международных террористов. Он пообещал, что сделает это потом, после победы. В этом году дагестанские ополченцы, сражавшиеся против бандитов, напомнили президенту про его обещание и попросили ввести в стране статус ополченца. Статус вскоре был введен, а сам Путин в 20-летие тех событий прилетел в Ботлих, чтобы вернуть должок.

Накануне в селе, которое было одним из главных пунктов сопротивления террористам в августе-сентябре 1999 года, открыли памятник, погибшим в тех боях. Президент возложил к подножию обелиска цветы и подошел к собравшимся людям.

В 1999 году в Ботлихский район произошло вторжение боевиков, что послужило началом Второй чеченской войныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Очень красивый памятник, - оценил он. - Такой может стоять и украшать площадь любого города.

Жители Ботлиха поблагодарили главу государства за то, что не забыл о них, а Путин — за принципиальный выбор, который они сделали в сложные дни 20 лет назад.

Тост Путина за дагестанских ополченцев в 1999 году.

- Если бы не вы — ситуация и в Дагестане, и во всей России тогда могла бы развиваться совсем иначе, - сказал президент. - Важно было показать этим бандам, что народ не с ними. И когда я узнал о вашем решении не пускать их в свое село, я понял, что победы им не видать.

- Хочу доложить вам, как верховному главнокомандующему, что в 1999 году я вместе еще с 39 женщинами командовала пищеблоком, - одна из жительниц Ботлиха. - И ни один ополченец голодным не остался, все были сыта. И потому победили — благодаря нашей славной армии.

Ботлихский район Дагестана был ареной борьбы между исламскими экстремистами и федеральными силамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Благодаря нашей армии и вашим щам, - поправил Путин. - Террористы говорили, что идут под знаменами ислама, но за эти году в Дагестане построено 2000 мечетей. Разве они построили бы столько?

В одном из залов администрации был накрыт стол, за которым президента ждали и ополченцы, и жители села.

- Трудно вас поздравлять с юбилеем, все же это была трагедия, но должен отдать дань вашему мужеству, - поднял Путин ту самую стопку и, чокнувшись с соседями, выпил.

Говорили об изменениях, которые произошли и в Дагестане, и в самом селе. Президента благодарили за то, что теперь в Ботлихе есть газ, электричество и дороги.

- Конечно, это еще не все и очень много предстоит сделать, - дал новой обещание Путин.

В Ботлихский и Цумадинский районы вторглись около 500 боевиков Басаева и ХаттабаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Один из местных жителей пожаловался принимают дагестанцев, чеченцев и ингушей в военные училища.

- Никакой команды не принимать ребят с Кавказа нет и быть не может, - ответил Путин. - Нам нужны они и в армии, и в полиции. Если где-то бузят парни с Кавказа, то лучше пусть к ним придет их земляк и напомнит о традиции. Или мусульманский части нашей военной полиции в Сирии — местное население им доверяет и это дает хороший результат.

Отпор боевикам дали не только силовые структуры, но и простые дагестанцыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы, чего греха таить, не сразу идем в военкомам, а сначала пытаемся решить через друзей, через связи, - признался житель. - Два раза поступали в разные училища, но не поступили. Но будем поступать еще.

- Вы сказали, что вам нужны связи. У вас хорошие связи, - указал на себя Путин. - Скажите, куда вы хотите поступить, я вам помогу.

Такое обещание было воспринято собравшимися с абсолютным пониманием, весь зал зааплодировал.

Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами.Дмитрий СМИРНОВ

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