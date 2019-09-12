Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку

Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.

Таким образом российский лидер исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад. После приветственных слов президент поднял стопку и выпил ее до дна, уточняет RT.

Путин в рамках поездки посетил село Ботлих и возложил цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ), Афганистане и боевых действиях Дагестане в 1999 году. Памятник изображает советского солдата времен Второй мировой войны, ополченца и воина-интернационалиста. Он был открыт накануне. Каждая из фигур символизирует защитника русской земли. Солдат смог отстоять родину в борьбе с фашистскими захватчиками, а ополченец и интернационалист демонстрируют готовность и в будущем защищать страну от любого агрессора.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Хаттаба и Шамиля Басаева. На помощь российским войскам пришли сформированные из местных жителей отряды ополченцев.

Как рассказал «РИА Новости» бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, Путин тогда посетил Ботлихский район спустя два дня после назначения исполняющим обязанности главы правительства и этот визит поднял моральный дух населения. Мусаев также напомнил об истории со стопкой, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами.

«Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах — и поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — рассказал Мусаев.

В ходе прямой линии с россиянами, которая состоялась в июне этого года, Путину напомнили эту историю. В ответ он пообещал осушить бокал, к которому не притронулся в августе 1999-го.