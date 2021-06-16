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Путин вылетел в Женеву на саммит с Байденом

16 июня 2021, 13:45  •  135 • Политика
Президент России Владимир Путин утром в среду, 16 июня, вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Журналисты Кремля и Белого дома уже приехали на виллу Ла Гранж, где через несколько часов начнется встреча лидеров России и США. Сотрудники СМИ прошли несколько проверок безопасности.
Ранее в этот день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. Повестка дня «настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4–5 часов переговоров чрезвычайно тяжело», сказал он.
Накануне вечером самолет с российской делегацией и журналистами на борту приземлился в Женеве в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава Белого дома также прибыл в Женеву и направился в отель InterContinental, где у него позднее прошли переговоры с швейцарским коллегой Ги Пармеленом.
Российско-американский саммит пройдет в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры лидеров рассчитаны почти на пять часов, после встречи политики проведут отдельные пресс-конференции.
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