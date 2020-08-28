Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - ...
Главная / Политика

Путин выиграл "гляделки" у Меркель. Дело Навального осталось за бортом

28 августа 2020, 16:15  •  235 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает нужным изменить политику в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Американские СМИ тут же сделали вывод - Путин выиграл "гляделки" у Меркель, отметив, что Германия и ЕС бесполезны в борьбе с российским лидером. Таким образом, дело Навального осталось за бортом.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что не видит причин для пересмотра политики в отношении России после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ранее Берлин призывал Москву провести расследование, Генпрокуратура РФ начала проверку, попросив немецкую клинику "Шарите" подтвердить диагноз блогера, в частности заключение об обнаружении ингибиторов холинэстеразы.
Американские СМИ тут же обвинили Меркель в слабости, заявив, что она "проиграла гляделки" Путину. Так, Bloomberg пишет, что игра между канцлером и российским президентом идёт давно и похожа на "ночной кошмар".
Автор материала уверен, что Меркель давно раскусила "цинизм и грязные уловки" Путина, однако из-за своей уязвимости не готова что-то им противопоставить. В заключение в статье приводится вывод - Германия, как и весь ЕС, бесполезна в борьбе против российского президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



235
Источник
Похожие новости
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева
28 августа 2020, 10:45
Зеленский плюнул в спину Лукашенко
28 августа 2020, 10:45
В Латвии призвали спасти от разрушения Ригу с помощью "ненавистного русского языка"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 18:05
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
25 августа 2020, 17:40
Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
24 августа 2020, 11:25
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.