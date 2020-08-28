Путин выиграл "гляделки" у Меркель. Дело Навального осталось за бортом

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что не видит причин для пересмотра политики в отношении России после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ранее Берлин призывал Москву провести расследование, Генпрокуратура РФ начала проверку, попросив немецкую клинику "Шарите" подтвердить диагноз блогера, в частности заключение об обнаружении ингибиторов холинэстеразы.

Американские СМИ тут же обвинили Меркель в слабости, заявив, что она "проиграла гляделки" Путину. Так, Bloomberg пишет, что игра между канцлером и российским президентом идёт давно и похожа на "ночной кошмар".

Автор материала уверен, что Меркель давно раскусила "цинизм и грязные уловки" Путина, однако из-за своей уязвимости не готова что-то им противопоставить. В заключение в статье приводится вывод - Германия, как и весь ЕС, бесполезна в борьбе против российского президента.