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Путин выиграл "гляделки" у Меркель. Дело Навального осталось за бортом
28 августа 2020, 16:15 • 235 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает нужным изменить политику в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Американские СМИ тут же сделали вывод - Путин выиграл "гляделки" у Меркель, отметив, что Германия и ЕС бесполезны в борьбе с российским лидером. Таким образом, дело Навального осталось за бортом.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что не видит причин для пересмотра политики в отношении России после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ранее Берлин призывал Москву провести расследование, Генпрокуратура РФ начала проверку, попросив немецкую клинику "Шарите" подтвердить диагноз блогера, в частности заключение об обнаружении ингибиторов холинэстеразы.
Американские СМИ тут же обвинили Меркель в слабости, заявив, что она "проиграла гляделки" Путину. Так, Bloomberg пишет, что игра между канцлером и российским президентом идёт давно и похожа на "ночной кошмар".
Автор материала уверен, что Меркель давно раскусила "цинизм и грязные уловки" Путина, однако из-за своей уязвимости не готова что-то им противопоставить. В заключение в статье приводится вывод - Германия, как и весь ЕС, бесполезна в борьбе против российского президента.
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