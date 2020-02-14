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Путин выдвинул требование по пенсиям в России. Чтобы без вариантов

14 февраля 2020, 11:09  •  79 • Политика
Владимир Путин заявил, что индексация пенсий должна быть в обновлённой Конституции России обязательно. Это главное требование, чтобы других вариантов просто не существовало.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции отметил, что индексация пенсий должна быть одним из основных пунктов, которые войдут в пакет для обсуждения. Собственно, индексация содержалась и в президентском пакете поправок. Однако сейчас разрабатывается конкретный подход к тому, как прописать этот пункт.
"Думаю, в Конституции безусловно об этом нужно сказать. Сейчас только зафиксировали, что есть расхождения во мнениях среди специалистов. Поэтому давайте подождём, пока специалисты скажут своё окончательное слово и выработают подход. Но это предмет регулирования, мне кажется, на уровне всё-таки закона, а не самой Конституции. Ведь в самой Конституции мы детально всё с вами не пропишем", - сказал Путин.
Президент добавил, что основной момент, на который он хотел бы обратить внимание, следующий:
"Фиксировать нужно - это то, что те же самые пенсии обязано государство индексировать. Чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чём хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание".
Также Путин рассказал о варианте "лазейки", которую ранее могли использовать члены правительства, чтобы не работать с пересмотром социальных гарантий. Таким образом, он ответил на вопрос одного из депутатов - членов рабочей группы.
"К сожалению, было неоднократно, когда в законе - в общем законе - какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которая приостанавливает другие законы. И социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, на другие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексацию проводить каждый год, тогда такой лазейки у правительства уже не будет", - резюмировал Путин.

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