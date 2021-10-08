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Путин выдвинул требование Хуснуллину: "Как при военных действиях"

08 октября 2021, 16:10  •  267 • Политика
Президент России Владимир Путин выдвинул требование Марату Хуснуллину по безопасности на дорогах. Президент подчеркнул, что страна не должна терять столько людей: "Как при военных действиях".
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным выдвинул требование. Путин обратил внимание на высокую смертность на дорогах и подчеркнул, что страна не может мириться с такими цифрами.
Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях,
- сказал президент.
Работа по снижению смертности на дорогах должна быть продолжена вместе с полицией и дорожными службами. Владимир Путин потребовал, чтобы работа велась комплексно. В то же время президент отметил, что, в целом, видит прогресс в деятельности как дорожных служб, так и МВД России в указанных проблемных зонах.

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