Путин выдвинул требование Хуснуллину: "Как при военных действиях"

Президент России Владимир Путин выдвинул требование Марату Хуснуллину по безопасности на дорогах. Президент подчеркнул, что страна не должна терять столько людей: "Как при военных действиях".

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным выдвинул требование. Путин обратил внимание на высокую смертность на дорогах и подчеркнул, что страна не может мириться с такими цифрами.

Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях,

- сказал президент.

Работа по снижению смертности на дорогах должна быть продолжена вместе с полицией и дорожными службами. Владимир Путин потребовал, чтобы работа велась комплексно. В то же время президент отметил, что, в целом, видит прогресс в деятельности как дорожных служб, так и МВД России в указанных проблемных зонах.