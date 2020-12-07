Путин выбрал сторону в противостоянии Грефа и Набиуллиной - политолог

Руководству Сбербанка не следует забывать, что Сбер - это в первую очередь банк, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, глава государства занял сторону руководительницы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в её конфликте с главой Сбера Германом Грефом, считает политолог Константин Двинский.

Речь идёт о противостоянии ЦБ и Сбера по поводу экосистемы. Греф продвигает идею того, что Сбер - это уже не банк, а экосистема различных сервисов. Набиуллина видит в этом попытку вывести Сбер из-под контроля ЦБ.

Если прибыль от небанковской деятельности будет приносить Сберу более половины чистого дохода, то Сбербанк перестанет быть банком. А значит, не будет подотчётен ЦБ, - объясняет Константин Двинский.

Собственно, наличие экосистемы уже мешает ЦБ полностью следить и контролировать деятельность Сбера. В этой связи Набиуллина предложила создать меры контроля за экосистемами, чтобы сделать их более прозрачными.

На фоне этого конфликта интересным выглядит появление президента России на мероприятии Сбера под названием Al Journey, которое было посвящено достижениям в сфере искусственного интеллекта. В ходе конференции Путин напомнил Грефу, что Сбер - это в первую очередь банк, и не стоит забывать про это.

Путин предупредил Грефа, что Сбербанк должен оставаться банком и выполнять требования ЦБ. Несмотря на всё желание Грефа этого не делать, - интерпретирует произошедшее Константин Двинский.

По его мнению, "соломоновым решением" было бы выделение экосистемы в отдельную организацию, которая состояла бы со Сбером в тесной кооперации и строила свою деятельность на основе клиентской базы Сбера. Это бы, с одной стороны, позволило избежать конфликта интересов, а с другой - дало возможность и дальше развивать перспективное направление.