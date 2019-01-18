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Путин ввязался в забавный диалог с архитектором храма святого Саввы в Белграде - видео

18 января 2019, 02:39  •  77 • Политика
Путин посетил храм святого Саввы в Белграде. Он завершил мозаику на стене храма, установив последние 3 кусочка - белый, синий и красный. После этого между Путиным и архитектором храма состоялся забавный диалог.
Президент России Владимир Путин своими руками завершил мозаику на стене храма святого Саввы в Белграде. После этого между ним и архитектором храма состоялся забавный диалог.
После того как президент России уложил последний кусочек мозаики, архитектор храма заявил, что Путин официально принят в строительную бригаду. Российский лидер тут же поинтересовался, когда приходить за зарплатой. Архитектор не растерялся и посоветовал приходить в начале месяца.
"Нет, такие вещи мы будем делать бескорыстно", - сказал с улыбкой Владимир Путин.
Напомним, что в четверг, 17 января, президент России прибыл с официальным визитом в Белград. Одним из пунктов его программы был визит в храм святого Саввы. Встречать его у святыни собралось множество сербов, чтобы поблагодарить за помощь, оказанную России в оформлении храма.
Путин прилепил мозаику Христа в Храме святого Саввы.
Архитектор: Всё, вы в бригаде.
Путин: Когда зарплата?
Архитектор: В начале месяца.
Путин: Нет, такие вещи мы будем делать бескорыстно pic.twitter.com/CCxZsGMF3V
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г.

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