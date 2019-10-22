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Путин ввел Вышинского в состав СПЧ

22 октября 2019, 02:24  •  66 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении журналиста, исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по правам человека при главе государства (СПЧ). Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном в понедельник, 21 октября.
«<...> включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К.В. — исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня»», — говорится в документе.
В составе СПЧ Вышинский займется защитой прав российских журналистов в других государствах, пишет «РИА Новости».
Также в состав СПЧ вошли уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.
Кроме того, в указе говорится об исключении из состава СПЧ правозащитников Евгения Боброва, Павла Чикова, Ильи Шаблинского и Екатерины Шульман.
Ранее 21 октября Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева советником главы государства и председателем СПЧ.

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