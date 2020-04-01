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Путин ввел наказание за нарушения при голосовании за Конституцию

01 апреля 2020, 19:00  •  22 • В России

КОНСТИТУЦИЯ ПОД ОХРАНОЙ УК

Владимир Путин распространил уголовную и административную ответственность за нарушения на выборах на общероссийское голосование по поправке к Конституции. Согласно подписанного президентом закону, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня для членов избирательной комиссии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.

За фальсификацию избирательных документов предусмотрен штраф до 300 тысяч или лишение свободы до четырех лет. За воспрепятствование голосованию - штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы до одного года.

ЗА ФАЛЬШИВЫЕ ЛЕКАРСТВА В СЕТИ - В ТЮРЬМУ

Разрешая в связи с эпидемией коронавируса продажу безрецептурных лекарств через интернет, президент обещал усилить наказание за торговлю подделками. Для этого Путин подписал закон об уголовном наказании за продажу контрафактных лекарств в интернете. В статью УК об «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств» добавлена соответствующая строка, расширяющая рамки ее применения.

ФСО ПОЗВОЛЕНО ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ

Владимир Путин подписал поправки, разрешающие сотрудникам ФСО применять физическую силу, оружие и спецсредства. В закон "О государственной охране" внесены изменения, теперь сотрудники ФСО имеют право на применение не только физической силы и спецсредств, но и боевой техники «в случае наличия соответствующих угроз». Разрешение на применение силы также закрепляется за военнослужащими, проходящими срочную военную службу по призыву в органах государственной охраны, «привлеченным для обеспечения безопасности объектов госохраны и защиты охраняемых объектов».

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО НАДО ДОКАЗАТЬ

Президент подписал закон об ограничении применения к предпринимателям 210 статьи Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества». Теперь под действие этой статьи «не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением организацией предпринимательской деятельности». То есть как это было раньше - объявить сходу всю организацию, к которой есть претензии, преступным сообществом, у силовиков больше не получится.

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