Путин ввел Мишустина и Орешкина в состав Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 7 февраля, на официальном портале правовой информации.

Новый премьер-министр страны Михаил Мишустин назначен на должность заместителя председателя совета, а помощник президента Максим Орешкин стал ответственным секретарем.

Кроме них в совет также вошли вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и другие.

15 января бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.

На следующий день Путин подписал указы о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Кроме того, Медведев сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».

21 января Путин подписал указ о структуре нового правительства. Не сохранили должности в новом составе Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский и еще ряд министров и вице-премьеров.

Вместе с тем 24 января Орешкин и Мединский были назначены помощниками президента России.