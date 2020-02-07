|
Путин ввел Мишустина и Орешкина в состав Совета по нацпроектам
07 февраля 2020, 16:39 • 65 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 7 февраля, на официальном портале правовой информации.
Новый премьер-министр страны Михаил Мишустин назначен на должность заместителя председателя совета, а помощник президента Максим Орешкин стал ответственным секретарем.
Кроме них в совет также вошли вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и другие.
15 января бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.
На следующий день Путин подписал указы о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Кроме того, Медведев сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».
21 января Путин подписал указ о структуре нового правительства. Не сохранили должности в новом составе Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский и еще ряд министров и вице-премьеров.
Вместе с тем 24 января Орешкин и Мединский были назначены помощниками президента России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2020, 00:54
|
05 февраля 2020, 02:39
|
03 февраля 2020, 11:54
|
04 февраля 2020, 10:39
|
01 февраля 2020, 17:39
|
05 февраля 2020, 09:24
|
06 февраля 2020, 04:54