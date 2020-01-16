Путин ввел должность замглавы Совбеза

Президент России Владимир Путин своим указом в четверг, 16 января, ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на этот пост исполняющего обязанности премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу со дня подписания. Другим указом Путин назначил на пост председателя правительства России главу ФНС Михаила Мишустина.

15 января Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Он отметил, что в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны, а кабмин должен предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.

Путин, в свою очередь, поблагодарил членов правительства за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. В тот же день он сообщил о намерении учредить должность замглавы Совбеза и предложить ее Медведеву.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — объяснил он свое решение.

Медведев сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».