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Путин введет должность зампредседателя Совбеза. На нее назначат Медведева

15 января 2020, 17:09  •  24 • Политика

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. 

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин на встрече с кабинетом министров. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов".

Путин напомнил, что Медведев в свое время был президентом РФ, а в течение практически восьми лет возглавлял правительство. "Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", - прокомментировал он.

Говоря о будущем назначении Медведева, глава государства подчеркнул, что "есть ярко выраженный президентский блок [обязанностей], а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает у нас за все". По словам Путина, президентский блок - это, прежде всего, вопросы безопасности и обороноспособности. Путин подчеркнул, что если для назначения Медведева потребуется внести изменения в действующие законы, нормативные акты, то это будет сделано в ближайшее время. "В ближайшее время я буду просить депутатов также поддержать, но надо, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - заключил Путин.

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим, в частности, подготовку решений главы государства в вопросах стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Председателем Совбеза по должности является президент РФ Владимир Путин. Также в состав этой структуры входят секретарь Совбеза (с 2008 года этот пост занимает Николай Патрушев), постоянные члены СБ и члены Совбеза, включаемые в его состав президентом РФ. Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членам Совбеза.

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