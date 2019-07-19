Путин вступился за униженных чиновниками после наводнения в Тулуне жителей: "Чтобы ничего подобного люди не видели"

Президент России Владимир Путин жестко потребовал от чиновников любого уровня напрочь исключить чванство и хамство в отношении пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Это произошло на совещании по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Глава государства подчеркнул, что цель власти любого уровня - это создавать для людей достойные условия для жизни, особенно если эти люди попали в сложную ситуацию. Тем не менее граждане России почему-то продолжают сталкиваться с хамством и чванством чиновников.

"Чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - дал указание руководителям всех уровней президент России.

Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил жителей пострадавшего от наводнения поселка в том, что они пытаются "качать права", требуя починить дорогу. После того как видео с хамским общение главы региона облетело соцсети, он публично извинился и буквально за несколько дней отремонтировал дорогу.