Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Быстрый майдан». Чёрные метки для Зеленского
Володин пытается примерить на себя немного полномочий президента
Зеленский уволил посла Украины в США
Вассерман заочно отчитал Порошенко за казус в Европарламенте: "Сам кузнец с...
Главная / Политика

Путин вступился за униженных чиновниками после наводнения в Тулуне жителей: "Чтобы ничего подобного люди не видели"

19 июля 2019, 17:09  •  17 • Политика
Владимир Путин требует от руководителей не допускать хамства и чванства в отношении простых граждан. "Чтобы ничего подобного люди не видели", - велел чиновникам глава государства.
Президент России Владимир Путин жестко потребовал от чиновников любого уровня напрочь исключить чванство и хамство в отношении пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Это произошло на совещании по ликвидации последствий наводнения в регионе.
Глава государства подчеркнул, что цель власти любого уровня - это создавать для людей достойные условия для жизни, особенно если эти люди попали в сложную ситуацию. Тем не менее граждане России почему-то продолжают сталкиваться с хамством и чванством чиновников.
"Чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - дал указание руководителям всех уровней президент России.
Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил жителей пострадавшего от наводнения поселка в том, что они пытаются "качать права", требуя починить дорогу. После того как видео с хамским общение главы региона облетело соцсети, он публично извинился и буквально за несколько дней отремонтировал дорогу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
19 июля 2019, 10:39
У бедняков в России появится шанс на квартиру? Путин поставил правительству сжатые сроки
19 июля 2019, 10:39
Пентагон учит Индию считать? Американский адмирал назвал невыгодной покупку С-400
18 июля 2019, 21:39
Первая жертва провокации в Грузии о достойном наказании для главы "Рустави 2": Прокуратуре стоит дать оценку
19 июля 2019, 13:54
Турция будет воевать с Израилем? Эксперт о попытках Эрдогана вбить клин в НАТО при помощи С-400
19 июля 2019, 13:54
Вассерман заочно отчитал Порошенко за казус в Европарламенте: "Сам кузнец своего несчастья"
19 июля 2019, 10:39
Турцию не убедили, взялись за Индию: В Пентагоне настаивают на "невыгодности" закупок С-400
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN...
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитали...
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали...
19 июля 2019, 00:54
Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
14 июля 2019, 00:39
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.