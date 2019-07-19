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Путин вступился за униженных чиновниками после наводнения в Тулуне жителей: "Чтобы ничего подобного люди не видели"
19 июля 2019, 17:09 • 17 • Политика
Владимир Путин требует от руководителей не допускать хамства и чванства в отношении простых граждан. "Чтобы ничего подобного люди не видели", - велел чиновникам глава государства.
Президент России Владимир Путин жестко потребовал от чиновников любого уровня напрочь исключить чванство и хамство в отношении пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Это произошло на совещании по ликвидации последствий наводнения в регионе.
Глава государства подчеркнул, что цель власти любого уровня - это создавать для людей достойные условия для жизни, особенно если эти люди попали в сложную ситуацию. Тем не менее граждане России почему-то продолжают сталкиваться с хамством и чванством чиновников.
Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил жителей пострадавшего от наводнения поселка в том, что они пытаются "качать права", требуя починить дорогу. После того как видео с хамским общение главы региона облетело соцсети, он публично извинился и буквально за несколько дней отремонтировал дорогу.
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