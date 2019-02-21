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Путин вступился за работающих пенсионеров

21 февраля 2019, 20:39  •  158 • В России

- Если вы вчера заметили, некоторые из тем, которые мы с вами раньше обсуждали, в определённой степени вошли в Послание, - то ли в шутку, то ли всерьез напомнил Владимир Путин главе Федерации независимых профсоюзов Михаилу Шмакову.

- Да, не просто заметил – я это отметил с большим оптимизмом, - не стал отказывать Шмаков. - Потому что, действительно, многие решения давно назревали. Но самое главное, вы отметили, что только последовательное развитие экономики даст нам больше возможностей, чтобы более эффективно решать эти социальные вопросы. И что особенно я отметил, что все выплаты пенсионерам должны быть над пенсией. Не просто доводить этими выплатами до минимального прожиточного минимума пенсионера, это должно быть, конечно, над прожиточным минимумом.

- Иначе это не новое решение, - согласился Путин. - Смотрится как манипуляция.

Шмаков предложил пойти по этому же пути и с работающими пенсионерами - с решением Конституционного Суда, по которому все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда.

- Сама постановка вопроса, безусловно, правильная, - не стал возражать президент. - Вместе с тем решение Конституционного Суда касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, и такое поручение я ещё раз дам правительству.

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