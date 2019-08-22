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Путин вступился за льготы шахтерам
22 августа 2019, 18:24 • 47 • В России
- Здесь представлены руководители субъектов федерации, где угольная отрасль – одна их ключевых в экономике, - Владимир Путин накануне Дня шахтера собрал в Кремле семерых руководителей угледобывающих регионов России. - Зачастую ей принадлежит системообразующая роль, и от её развития напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей, проживающих в регионах.
Президент подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий и особое внимание следует уделять вопросам экологии.
- Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит, недопустимо, - заявил Путин. - Так же, как и забывать, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов и посёлков.
Глава минэнерго Александр Новак, рассказывая о новой стратегии развития угольной отрасли России до 2035 года, доложил о предполагаемом росте добычи с 440 миллиона тонн в год до 550-670 миллиона.
- Это оптимистично, - отреагировал Путин.
- Это меньше, чем заявляют наши угольные компании, там заявка в этот период со стороны компаний на 100 миллионов тонн больше, - еще выше поднял планку Новак.
- Растущая зависимость отрасли от внешних рынков создает определенную угрозу, - обратил внимание президент.
Председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук пожаловался на проблемы с оценкой работы шахтеров, на разный подход к оплате специальностей в шахте, на искаженную методику расчета зарплаты.
- У шахтеров взяли и выкинули из методики такие вредные факторы, как освещенность под землей и микроклимат, а между тем 15% травм у шахтеров связаны с низким освещением в забое, - привел он пример. - Мы бодаемся с работодателями, они не хотят идти на это. Понятно, что за этим стоят некие платежи в Пенсионный фонд, если вредные факторы. Но сегодня по факту они платят, дополнительных денег и не надо. Просто надо это узаконить.
Он рассказал, что буровой мастер в шахте в отличие от мастера буровой установки по законодательству не имеет сейчас права на льготную пенсию.
- Какая-то ерунда, просто чушь какая-то. Это должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом, - отреагировал Путин. - Для меня даже несколько неожиданным и странным является это. Это чрезвычайно важно, и не думаю, что это большая нагрузка на бизнес.
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