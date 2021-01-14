Путин встревожен: Немцы нарушили "негласный запрет" по "Северному потоку - 2"

Автор Die Welt уверен: Путин явно недоволен тем, что происходит сейчас с российским газом. В своей статье журналист Эдуард Штайнер пишет, что российский трубоукладчик, который должен достроить газопровод "Северный поток - 2", едва ли сможет это выполнить. В том числе из-за новых штрафных санкций, которые США готовы наложить на европейских союзников "Газпрома".

Немецкий журналист подсчитал, что если "Газпром" потеряет свою долю в проекте, его убытки составят около пяти миллиардов евро, то же самое произойдёт и с деньгами пяти европейских соинвесторов.

Штайнер напоминает, что российский газовый гигант и так несёт огромные убытки в связи с падением спроса на голубое топливо в мире. По результатам первых девяти месяцев прошлого года "Газпром" понёс убытки в размере 218,4 миллиарда рублей. А долги компании на конец сентября достигли 4,46 триллиона рублей, увеличившись в годовом сравнении на 41%.

Кроме того, "Газпром" скоро столкнётся с намного более серьёзными проблемами, считает Штайнер. Эти трудности будут связаны с Китаем - изначально Россия грозилась перенести свои газовые поставки в КНР, но при разработке месторождения в Якутии, с которого планировалось поставлять газ, были допущены серьёзные ошибки, поэтому объём добычи окажется меньше ожидаемого. Правда, в России, пишет Штайнер, об этом не говорят, потому что существует некий "негласный запрет".

Вероятнее всего, предполагает автор со ссылкой на мнение экспертов, Россия скоро обратит своё внимание на разработку залежей газа в Арктике и поставки его в Китай, а дорогостоящий "Северный поток - 2" просто бросит, поскольку он был лишь "своеобразным экспериментом".