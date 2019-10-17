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Путин встретился с Шапокляк

17 октября 2019, 19:54  •  37 • В России

Пока Владимир Путин в Национальном центре обороны руководил учениями ядерной триады, студенты ВГИКа репетировали песню «Когда мы были на войне». Это было точно совпадение, но приехавшему поздравить старейший творческий вуз страны со 100-летием президенту номер понравился.

- Супер! - крикнул он из зала, сложив руки рупором, и добавил уже тише. - Как настоящие казаки.

Он, как и все, попал под впечатление от подачи, хотя на самом деле «народную казачью песню» написал в 80-х поэт Давид Самойлов под названием «Песенка гусара».

На другом этаже снимали анимационное кино, и президенту показали ту самую старуху Шапокляк — куклу из знаменитого мультфильма, на которую он посмотрел даже с некоторой нежностью.

Еще этажом ниже президента ждали выпускники ВГИК, и за этим столом просто звезда сидела рядом со звездой. Вадим Абдрашитов, Вера Алентова, Федор Бондарчук, Владимир Грамматиков, Владимир Меньшов, Сергей Соловьев, Владимир Хотиненко, Карен Шахназаров, Андрей Эшпай.

- Вы знаете, мы в трудном положении, - пожал плечами ректор ВГИК Владимир Малышев. - Нечего просить!

- Ну я пошел? - засмеялся Путин.

- Я серьезно! Технически вуз переоснастили, зарплаты у педагогов по дорожной карте — 200 процентов от региона, не на что жаловаться.

- Мы запускаем с понедельника полную систему прозрачности поддержки отечественного кино, - доложил, пользуясь случаем, министр культуры Владимир Мединский. - Любой человек сможет в открытом доступе посмотреть — сколько какой фильм получил, сколько собрал, как откатался в прокате.

Несмотря на заявление ректора, все выступающие о чем-то просили. Дать больше денег молодым режиссерам на их дебютные фильмы, немедленно создать государственную студию документального кино, перестать принимать во ВГИК вчерашних школьников, потому что они еще ничего в жизни не понимают.

Чувствовалось, что у каждого из выступающих за плечами серьезная школа: мысль, которую можно было выразить в трех фразах, у них занимала полчаса. Встречи с мастерами культуры всегда испытание терпения для президента, который ни разу не перебил выступавшего.

- Чтобы что-то можно было сделать, я должен понять — о чем идет речь, - честно отреагировал он на выступление, в котором просили поменять правила работы мультипликаторов — освободить их от обязательного поиска 30 процентов собственных средств.

- Я вообще не понимаю, почему этот вопрос нельзя было решить в рабочем порядке, - отрезал Мединский. - Уже сейчас мультипликация субсидируется на 100 процентов, завтра мы об этом объявим.

- Вот видите, вы только сказали, а уже решили, - развел руками президент.

- У нас совершенно убит такой жанр, как научно-популярное кино! - жаловались Путину, которому теперь предстояло разобраться — чем научно-популярное отличается от документального и что с ними в современном мире делать.

- Посмотрите, какой он у нас свежий, - просили президента вмешаться в ситуацию с ректором ВГИКа, которому через месяц исполнится 70 лет. И он по закону обязан будет покинуть свой пост.

- Вы предлагаете нарушить закон в индивидуальном порядке, - задумался Путин, но выход подсказал Мединский.

- По закону он не может идти на выборы, но может пролонгироваться до бесконечности, - описал механизм министр.

- Владимир Сергеевич, вопрос решен, - обратился президент к ректору под общие аплодисменты.

Владимир Путин приехал во ВГИК.Дмитрий СМИРНОВ

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