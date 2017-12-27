Путин встретился с новыми и бывшими губернаторами регионов

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретился с избранными 10 сентября 2017 года высшими должностными лицами и врио высших должностных лиц субъектов Федерации, а также вышедших в отставку руководителей в этих субъектах, обсудив с ними необходимость преемственности в работе.

"Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл. Это, во-первых, демонстрация преемственности. Новые руководители могут опираться и развивать все те достижения, которые были до них", - сказал он.

Путин отметил, что один из бывших руководителей субъектов как-то отметил, что он не будет вмешиваться в дела своего преемника. С одной стороны, отметил президент, "это хорошо, так как новоизбранный руководитель несет всю ответственность за свою работу, но в то же время он должен иметь возможность опираться на то, что сделано, и на опыт предшественников".

"Я уверен, - продолжал президент, - что будет преемственность по этим важным направлениям, по которым было в регионах немало сделано". Он отметил, что "выражает надежду на преемственность успехов новых руководителей".

В начале года Путин провел кадровые перестановки в ряде регионов. В частности, сменились руководители Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Позднее, осенью этого года ротация губернаторского корпуса продолжилась. Новые главы пришли в Дагестан, Новосибирскую, Ивановскую, Омскую, Орловскую, Нижегородскую области, Ненецкий автономный округ, Приморский и Красноярскй края.

2 ноября Путин принял ряд бывших руководителей, поблагодарил за работу и выразил надежду на то, что их опыт будет успешно применен на новых направлениях работы. Тогда же глава государства пригласил экс-губернаторов на новогодний прием в Кремль.