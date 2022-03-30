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Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым

30 марта 2022, 20:30  •  119 • Политика
Президент России Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер обсудил с Калиматовым социально-экономическое положение в регионе.
Глава региона рассказал, что у Ингушетии на данный момент нет задолженностей по социальным выплатам всех категорий. Кроме того, было построено здание для ветеранов войны и для престарелых по программе Минтруда.
«Я сам туда выезжал, мы его открывали. Первый, второй этаж — все медицинские услуги, имеются в виду санаторные и курортные направленности. Очень хорошие палаты, площадь. Эту ситуацию мы выровняли», — рассказал он.
Путин указал на то, что в Ингушетии отсутствует нужное количество образовательных и дошкольных учреждений и школ.
«Мы сдаем около 20 школ и девяти детских садов, и до 2030 года нам еще нужно очень много. У нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения. <...> На сегодняшний день, понимаете, есть еще вопрос малоземелья, а оно тоже играет роль: приходится выносить их (объекты. — Ред.) за пределы — не приходится, а просто некуда их ставить», — заявил Калиматов.
Кроме того, он отметил, что в регионе удалось локализовать ситуацию с COVID-19. По словам Калиматова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко прислал по две бригады врачей в регион, также Ингушетии помогли с недостающими лекарствами и оборудованием.
23 декабря 2021 года сообщалось, что Ингушетии до конца 2023 года намерены реконструировать Альтиевский водозабор, обеспечивающий чистой водой Назрань и еще несколько населенных пунктов. Реконструкция включает в себя бурение 10 новых скважин, установку современных насосов повышенной мощности, монтаж новых канализационных коллекторов для отвода сточных вод.
В октябре 2020 года Путин заявил, что приоритетное внимание необходимо уделить обеспечению стабильности в Ингушетии. По словам российского лидера, вступление Ингушетии в состав России стало «важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности». Он также отметил, что жители республики могут по праву гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предшественников, а также их вкладом в самобытную культуру и традиции народов России.
Республика Ингушетия вошла в состав России в марте 1770 года. Тогда вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием Барт-Бос (склон согласия) представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству.
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