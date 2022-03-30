Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым

Президент России Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обсудил с Калиматовым социально-экономическое положение в регионе.

Глава региона рассказал, что у Ингушетии на данный момент нет задолженностей по социальным выплатам всех категорий. Кроме того, было построено здание для ветеранов войны и для престарелых по программе Минтруда.

«Я сам туда выезжал, мы его открывали. Первый, второй этаж — все медицинские услуги, имеются в виду санаторные и курортные направленности. Очень хорошие палаты, площадь. Эту ситуацию мы выровняли», — рассказал он.

Путин указал на то, что в Ингушетии отсутствует нужное количество образовательных и дошкольных учреждений и школ.

«Мы сдаем около 20 школ и девяти детских садов, и до 2030 года нам еще нужно очень много. У нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения. <...> На сегодняшний день, понимаете, есть еще вопрос малоземелья, а оно тоже играет роль: приходится выносить их (объекты. — Ред.) за пределы — не приходится, а просто некуда их ставить», — заявил Калиматов.

Кроме того, он отметил, что в регионе удалось локализовать ситуацию с COVID-19. По словам Калиматова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко прислал по две бригады врачей в регион, также Ингушетии помогли с недостающими лекарствами и оборудованием.

23 декабря 2021 года сообщалось, что Ингушетии до конца 2023 года намерены реконструировать Альтиевский водозабор, обеспечивающий чистой водой Назрань и еще несколько населенных пунктов. Реконструкция включает в себя бурение 10 новых скважин, установку современных насосов повышенной мощности, монтаж новых канализационных коллекторов для отвода сточных вод.

В октябре 2020 года Путин заявил, что приоритетное внимание необходимо уделить обеспечению стабильности в Ингушетии. По словам российского лидера, вступление Ингушетии в состав России стало «важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности». Он также отметил, что жители республики могут по праву гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предшественников, а также их вкладом в самобытную культуру и традиции народов России.

Республика Ингушетия вошла в состав России в марте 1770 года. Тогда вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием Барт-Бос (склон согласия) представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству.