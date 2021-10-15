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Путин встретился с главой фракции «Новые люди» Нечаевым

15 октября 2021, 19:40  •  98 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 15 октября, провел встречу с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации», — сказал Песков.
Партия «Новые люди» впервые прошла в Госдуму РФ. Она получила 13 мандатов по итогам сентябрьских выборов.
Ранее, 11 октября, аналогичную встречу президент РФ провел с лидером партии «Справедливая Россия – За правду» (СР) Сергеем Мироновым. Они обсудили планы фракции на работу в парламенте.
До этого, 5 октября, Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. На встрече политики обсудили итоги парламентских выборов, а также планы фракции.
25 сентября Путин заявил, что демократия в России развивается. Об этом свидетельствуют результаты прошедших в сентябре выборов в Госдуму РФ. Как отметил Путин, впервые с 1999 года в Госдуму прошла пятая партия. Это, по словам главы государства, сигнализирует о том, что у каждого есть шанс заявить о себе. Прошедшие выборы он назвал открытыми и легитимными.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов.
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