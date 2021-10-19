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Путин встретился с главой фракции «Единая Россия» в ГД Васильевым

19 октября 2021, 20:30  •  78 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции пообщался с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ходе переговоров Путин и Васильев обменялись мнениями по состоявшимся выборам в Государственную думу, а также обсудили планы по деятельности фракции.
12 октября в ходе встречи с Госдумой VIII созыва в Кремле российский лидер указал на то, что политсистема страны развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества. Он также подчеркнул необходимость преемственности и соблюдения парламентских традиций. Глава государства выразил надежду на то, что депутаты своей ежедневной работой будут подтверждать кредит доверия граждан.
25 сентября Путин заявил, что демократия в России развивается. Об этом свидетельствуют результаты прошедших в сентябре выборов в Госдуму РФ. Как отметил Путин, впервые с 1999 года в Госдуму прошла пятая партия. Это, по словам главы государства, сигнализирует о том, что у каждого есть шанс заявить о себе. Прошедшие выборы он назвал открытыми и легитимными.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов.
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