Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пресс-конференция адвоката Порошенко
Саакашвили вернули паспорт по совету Путина: Экс-президент Грузии возвращается н...
В ЕС подтвердили данные о визите Зеленского в Брюссель в июне
Луценко назвал Саакашвили предателем
Главная / В России

Путин встретил Нурсултана в Нур-Султане

28 мая 2019, 21:54  •  68 • В России

Владимир Путин еще не успел прилететь в Казахстан, а местные новостные ленты уже пестрели сообщениями, что президент Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Первый президент-лидер нации Нурсултан Назарбаев» президентов России, Белоруссии и Киргизии. Повестка первого дня визита Путина получалась такой: прилетит в Нур-Султан в аэропорт «Нурсултан Назарбаев», встретится с Нурсултаном Назарбаевым и получит орден «Лидер нации Нурсултнан Назарбаев». И только на следующий день должен был начаться юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета.

Пять лет назад в Астане Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о Евразийском экономическом союзе, позже к ним присоединились Армения и Киргизия, и теперь лидеры пяти стран собрались в Нур-Султане, чтобы отметить это событие юбилейным саммитом. Сюда же приехали Игорь Додон и Эмомали Рахмон — Молдавия уже год носит неопределенный статус наблюдателя, а президент Таджикистана стал почетным гостем форума.

В Нур-Султане перед отелем, где живут премьер Армении и президент Таджикистана, скромно припаркован БТР с пулеметчиком.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Путин прямо из аэропорта отправился к первому президенту Казахстана, который к этому моменту уже успел вручить ордена имени себя Александру Лукашенко и Сооронбаю Жээнбекову. При этом первый президент Казахстана в разговоре подтвердил, что бродившие конспирологические версии о его назначении пусть и почетным, но главой ЕАЭС, были верны, и ему поступило предложение стать «Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета».

- И с Путиным мы обсуждали это. И вам как-то я сказал: теперь вы уже более свободный человек, вы должны спрашивать, как положено, со всех. Вы обещали, что будете теперь с нас спрашивать, - одобрил Александр Лукашенко.

Чуть позже орден оказался и на лацкане костюма Владимира Путина.

- Пять лет назад вы, я и Александр Лукашенко создали этот союз, - сказал Назарбаев. - 25 лет назад в стенах МГУ мною была предложена эта идея, которую мы реализовали. Считаю, что ЕАЭС должен идти по пути интеграции с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями.

Президент России Владимир Путин, награжденный орденом "Первый президент республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции, и в двусторонних отношениях, здесь огромная ваша заслуга, - ответил Путин. - Но хотел бы вот что сказать. У нас мероприятия-то основные завтра, а приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично.

Назарбаев отдельно поблагодарил президента России за предложение возглавить ЕАЭС.

"Я хочу вас поблагодарить, вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем, - сказал Елбасы. - Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
28 мая 2019, 18:39
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
28 мая 2019, 15:24
Зеленский в Донбассе пообщался с военными. Но не с мирными
27 мая 2019, 19:54
В России с 1 июня отменяют внутрисетевой роуминг
27 мая 2019, 19:54
Минобороны разъяснило, зачем нужны изменения в закон о призыве
28 мая 2019, 18:39
Алексей Бычков: Да не будет Азов «международными водами», как и Керченский пролив!
28 мая 2019, 16:54
«Выявить риски и необходимый объём финансирования»: в России вступили в силу новые правила обязательного медстрахования
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 19:39
Американский агент в ближайшем окружении Путина?
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
23 мая 2019, 07:09
Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа?
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.