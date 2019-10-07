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Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
07 октября 2019, 03:09 • 29 • В России
В свой день рождения Владимир Путин традиционно отправляется в сибирские горы, на Алтай или в Туву. Обычно в компании друзей, министра обороны Сергея Шойгу он едет в районы, где практически не бывает людей. Когда-то на одном из очень далеких озер он поймал знаменитую щуку на 23 килограмма, а пять лет назад рассказал журналистам об одном из подобных дней рождения.
- У меня позавчера был день ходьбы. По горам проходил почти девять километров, до сих пор все болит, - заявил Путин.
Накануне своего 67-летия президент полетел в сибирскую тайгу к истокам Енисея и прошел, видимо, не меньше.
На кадрах Путин вместе с Шойгу путешествует по горам над началом великой русской реки.
- Он наслаждался там осенней природой, - прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а позже пресс-служба Кремля распространила видео отдыха
На этих кадрах Путин вместе с Шойгу путешествует по горам над началом великой русской реки.
- Мы высоко над облаками, намного выше облаков забрались, - констатировал Путин, любуясь окрестностями. - Супер!
- Сколько здесь высота? - спросил один из участников похода.
- Почти две тысячи метров, - ответил президент.
Путин показал Шойгу на поваленный старый кедр,
- Смотри, шишки! - остановился он возле торчащей из лежащего дерева живой ветки с большими шишками. - Удивительно!
- Кедр упал и продолжает плодоносить, - удивился министр обороны.
Во время другого эпизода Шойгу, взяв походный топорик, вырезал из земли большую кочку с кустом красной брусники.
- Серьезный аппарат, - поглядел на него Путин.
Министр продолжал орудовать топором, пока не извлек кочку целиком.
- Под Москвой посадим, - прокомментировал сидевший рядом Путин.- На даче.
- Там придется климат делать такой же, - отозвался один из участников экспедиции.
- Воздух такой же надо делать, - согласился, продолжавший возиться с кустом брусники Шойгу. - Воду такую же.
- И шишка сверху, - протянул Путин Шойгу поднятый гриб, на котором действительно примостилась маленькая шишка.
- А можно сделать такой же воздух в Москве?
- Это не ко мне, это к президенту, - ответил Шойгу.
- Надо стремиться, во всяком случае, - отреагировал Путин.
- Все, что можно сделать, это бывать здесь почаще, - сказал министр обороны.
- Но и там надо стремиться, - не согласился Путин.
Во время поездки на багги, за рулем которого находился Шойгу, президент заметил:
- А все равно так веселее передвигаться.
- Намного! - кивнул Шойгу.
Через некоторое время они дошли до совсем высокой точки, откуда открывался панорамный вид на окрестности.
- И шишка сверху, - протянул Путин Шойгу поднятый гриб, на котором действительно примостилась маленькая шишка.
С самой высокой точки открывался панорамный вид на окрестности.
Над местом импровизированной стоянки возвышался разлапистый кедр.
- Енисей красиво смотрится отсюда, - показал президент и с биноклем в руках пошел еще выше.
Владимир Путин выходные накануне своего дня рождения провёл в сибирской тайге.
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