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Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков

07 октября 2019, 03:09  •  29 • В России

В свой день рождения Владимир Путин традиционно отправляется в сибирские горы, на Алтай или в Туву. Обычно в компании друзей, министра обороны Сергея Шойгу он едет в районы, где практически не бывает людей. Когда-то на одном из очень далеких озер он поймал знаменитую щуку на 23 килограмма, а пять лет назад рассказал журналистам об одном из подобных дней рождения.

- У меня позавчера был день ходьбы. По горам проходил почти девять километров, до сих пор все болит, - заявил Путин.

Накануне своего 67-летия президент полетел в сибирскую тайгу к истокам Енисея и прошел, видимо, не меньше.

На кадрах Путин вместе с Шойгу путешествует по горам над началом великой русской реки.

- Он наслаждался там осенней природой, - прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а позже пресс-служба Кремля распространила видео отдыха

На этих кадрах Путин вместе с Шойгу путешествует по горам над началом великой русской реки.

- Мы высоко над облаками, намного выше облаков забрались, - констатировал Путин, любуясь окрестностями. - Супер!

- Сколько здесь высота? - спросил один из участников похода.

- Почти две тысячи метров, - ответил президент.

Путин показал Шойгу на поваленный старый кедр,

- Смотри, шишки! - остановился он возле торчащей из лежащего дерева живой ветки с большими шишками. - Удивительно!

- Кедр упал и продолжает плодоносить, - удивился министр обороны.

Во время другого эпизода Шойгу, взяв походный топорик, вырезал из земли большую кочку с кустом красной брусники.

- Серьезный аппарат, - поглядел на него Путин.

Министр продолжал орудовать топором, пока не извлек кочку целиком.

- Под Москвой посадим, - прокомментировал сидевший рядом Путин.- На даче.

- Там придется климат делать такой же, - отозвался один из участников экспедиции.

- Воздух такой же надо делать, - согласился, продолжавший возиться с кустом брусники Шойгу. - Воду такую же.

- И шишка сверху, - протянул Путин Шойгу поднятый гриб, на котором действительно примостилась маленькая шишка.

- А можно сделать такой же воздух в Москве?

- Это не ко мне, это к президенту, - ответил Шойгу.

- Надо стремиться, во всяком случае, - отреагировал Путин.

- Все, что можно сделать, это бывать здесь почаще, - сказал министр обороны.

- Но и там надо стремиться, - не согласился Путин.

Во время поездки на багги, за рулем которого находился Шойгу, президент заметил:

- А все равно так веселее передвигаться.

- Намного! - кивнул Шойгу.

Через некоторое время они дошли до совсем высокой точки, откуда открывался панорамный вид на окрестности.

- И шишка сверху, - протянул Путин Шойгу поднятый гриб, на котором действительно примостилась маленькая шишка.

С самой высокой точки открывался панорамный вид на окрестности.

Над местом импровизированной стоянки возвышался разлапистый кедр.

- Енисей красиво смотрится отсюда, - показал президент и с биноклем в руках пошел еще выше.

Владимир Путин выходные накануне своего дня рождения провёл в сибирской тайге.

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