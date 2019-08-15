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Путин встал на сторону военных в вопросе о частотах для 5G - СМИ
15 августа 2019, 12:39 • 219 • Политика
Президент Владимир Путин согласился с доводами Совета нацбезопасности, выступившего против расчистки частот 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию "Согласен" на письме ведомства, в котором предлагалось сохранить эти частоты за военными.
Как сообщают "Ведомости", в настоящее время данный диапазон используется Минобороны РФ и Роскосмосом. Одновременное использование диапазона для развития 5G и обслуживания ведомств на этих частотах является невозможным, пояснил источник издания.
Ранее весной вице-премьер Максим Акимов просил Путина разрешить расчистку данных частот. Однако в итоге Минкомсвязи рекомендовало использовать для сетей 5G более высокий диапазон 4,4-4,99 ГГц.
Как сообщили "Ведомостям" в "Мегафоне", диапазон 4,4-4,99 ГГц близок по своим характеристикам к используемому Минобороны 3,4-3,8 ГГц, но массовое производство оборудования для него будет доступно лишь через 5-7 лет. Таким образом, Россия якобы выбирает "эксклюзивный сценарий" технологического развития, из-за чего в будущем ей придется больше тратить на оборудование, заявили в Tele2.
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