Путин встал на сторону военных в вопросе о частотах для 5G - СМИ

Как сообщают "Ведомости", в настоящее время данный диапазон используется Минобороны РФ и Роскосмосом. Одновременное использование диапазона для развития 5G и обслуживания ведомств на этих частотах является невозможным, пояснил источник издания.

Ранее весной вице-премьер Максим Акимов просил Путина разрешить расчистку данных частот. Однако в итоге Минкомсвязи рекомендовало использовать для сетей 5G более высокий диапазон 4,4-4,99 ГГц.

Как сообщили "Ведомостям" в "Мегафоне", диапазон 4,4-4,99 ГГц близок по своим характеристикам к используемому Минобороны 3,4-3,8 ГГц, но массовое производство оборудования для него будет доступно лишь через 5-7 лет. Таким образом, Россия якобы выбирает "эксклюзивный сценарий" технологического развития, из-за чего в будущем ей придется больше тратить на оборудование, заявили в Tele2.