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Путин вспомнил свой выпускной

27 июня 2020, 09:25  •  99 • В России

- Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, - накануне выпускных в российских школах и вузах Владимир Путин обратился к выпускникам, поздравив их с наступлением новой жизни.

Глава государства отметил, что конец этого учебного года получился сложным, но эпидемия коронавируса не смогла сорвать ни учебный процесс, ни подготовку к экзаменам или защите диплома.

- Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение! - сказал президент. - Будущее – в ваших руках. Не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь.

В субботу вечером в Санкт-Петербурге пройдет один из самых ярких выпускных, хотя и в новом формате. Бриг «Алые паруса» - символ выпускного - пройдет под фейерверком по Финскому заливу. Путин вспомнил, как это было в его годы.

- Ещё со студенческих времён хорошо помню один из первых праздников «Алые паруса», - сказал президент. - Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашёл громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы. Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели – смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот.

"Замечательное поколение. Будущее – в ваших руках": Владимир Путин обратился к выпускникам.

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