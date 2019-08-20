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Путин все сказал: Лавров напомнил об условии новой встречи в нормандском формате

20 августа 2019, 19:24  •  29 • Политика
Подготовка новой встречи в нормандском формате должна начаться с выполнения предыдущих договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сославшись на слова Путина в ходе встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Напомним, вопрос о новом саммите в нормандском формате обсуждался накануне в ходе переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
По словам Лаврова, для подготовки саммита необходимо обеспечить полное разведение сил и средств на трех пилотных участках линии разграничения в Донбассе. Вторая задача, как подтвердил вчера президент РФ Владимир Путин, это четкая фиксация "формулы Штайнмайера", устанавливающей порядок вступления в силу закона об особом статусе народных республик Донбасса.
"Все это было согласовано в деталях", - пояснил министр. Сейчас задача - готовить дополнительные шаги для выполнения минских договоренностей, отметил Лавров.

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