Путин вручит красную ленту главному судье России

Председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву теперь полагается красная лента через плечо, чтобы носить все четыре ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней. "За выдающиеся заслуги в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы" Владимир Путин наградил сегодня главного судью страны, которому через месяц исполнится 75 лет, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - тем последним, которого у него не было до звания полного кавалера.

Тем же указом президента наградил "за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу" главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а первого замминистра иностранных дел Владимира Титова этим орденом III степени. Актер Сергей Маковецкий, которому недавно исполнилось 60 лет, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а певец Леонид Агутин - орденом Дружбы. Ордена Александра Невского удостоен композитор Эдуард Артемьев.

Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" президент присвоил певцу и Николаю Носкову и солистке ансамбля "Самоцветы" Инне Маликовой.