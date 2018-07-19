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Путин вручит красную ленту главному судье России

19 июля 2018, 20:54  •  75 • В России

Председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву теперь полагается красная лента через плечо, чтобы носить все четыре ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней. "За выдающиеся заслуги в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы" Владимир Путин наградил сегодня главного судью страны, которому через месяц исполнится 75 лет, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - тем последним, которого у него не было до звания полного кавалера.

Тем же указом президента наградил "за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу" главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а первого замминистра иностранных дел Владимира Титова этим орденом III степени. Актер Сергей Маковецкий, которому недавно исполнилось 60 лет, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а певец Леонид Агутин - орденом Дружбы. Ордена Александра Невского удостоен композитор Эдуард Артемьев.

Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" президент присвоил певцу и Николаю Носкову и солистке ансамбля "Самоцветы" Инне Маликовой.

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