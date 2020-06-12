Путин вручил звезды Героев Труда на Поклонной горе

В День России Владимир Путин приехал на Поклонную гору, где принял участие в церемонии подъема государственного флага страны. Как раз перед этим МЧС разослала всем жителям столицы СМС с предупреждением о надвигающемся ураганном ветре, но ни торжественному подъему флага, ни последующему награждению погода не помешала.

Президент вручил звезды Героев Труда худруку Малого театра Юрию Соломину, директору Улан-Удэнского авиационного завода Леониду Белых, главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, металлургу Магнитогорского завода Александру Моторину.

- К сожалению, не смог сегодня быть в Москве Дмитрий Миндиашвили – выдающийся тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы. Медаль Героя Труда будет вручена ему позднее, - объяснил глава государства еще одного удостоенного высокого звания.

Леонид Рошаль единственным из всех строго следовал предписаниям Роспотребнадзора и, несмотря на то, что церемония проходила на открытом воздухе, пришел в маске и перчатках.

День России и вручение звезд Героев Труда можно считать еще и первым мостиком через весь июнь - к 1 июля, дню голосования по поправкам в Конституцию. В поправках отражены и неотъемлемость территориальной целостности России, и уважение к людям труда. В том числе и к тем, кто отмечен высшей наградой страны за свою работу, о чем сказал и сам президент.

- Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, - заявил Путин. - Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.

Начало церемонии вручения золотых медалей «Герой труда Российской Федерации».

- Я понимаю, что в сегодняшних экономических ситуациях сделать здравоохранение России одним из лучших в мире сложно, но нужно. И залогом этого являются, конечно, те разделы конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой и ОНФ, - поддержал мысль со своей стороны Рошаль. - Чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю о разделе про здравоохранение, тем будет лучше для страны.

Первым мостиком, но не последним - через 12 дней Парад Победы станет еще одной живой строчкой поправок. Той, где утверждается почтение к памяти защитников Отечества и обеспечивается защита исторической правды.

- Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания, поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, - поднял бокал шампанского с награжденными Путин.

Церемония хотя и проходила практически на природе, но неофициальную часть никто не отменял.