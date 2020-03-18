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Путин вручил звезды Героев труда на Константиновской батарее

18 марта 2020, 19:00  •  53 • В России

В Крыму много мест, к которым можно применить слово «героическое», но Константиновская батарея в Севастополе выделяется даже на этом фоне. И вполне закономерно, что Владимир Путин решил вручить звезды Героев труда и ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней за строительство Крымского моста именно в одном из залов этой батареи.

На одной из стен маленького зала висел портрет Суворова, на другой — Потемкина, по соседству стояли пушки, оборонявшие Севастополь в Крымскую войну, еще дальше — артефакты Первой мировой и Великой Отечественной. А на четырех рядах тесно стоящих стульев сидели наиболее отличившиеся на одной из главных строек страны в новом веке.

Президент прилетел в Крым на встречу с общественностью полуостроваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы отмечаем сегодня 6-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, - сказал Путин. - Мы все хорошо помним эти дни, помним, как люди здесь принимали решение о своем будущем и будущем своих детей. С этого времени не все, но многое нам удалось сделать. И Крымский мост стал одним из самых ярких символов воссоединения России и Крыма. Но кроме того, это еще и важнейший инфраструктурный объект, который реализовал мечты многих поколений.

Президент вручил звезды Героев труда монтажнику стальных и железобетонных конструкций Николаю Зайкову, гендиректору «СГМ-Мост» Александру Островскому, главе всего проекта Аркадию Ротенбергу.

Каменная кладка стен и весь антураж произвели впечатление и на президента.

Путин вручил звезды Героев труда на Константиновской батарееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Долго думали, где проводить эту церемонию, хотели сначала в Кремле, но потом поняли, что лучше, чем здесь, не найти, - вспомнил Путин. - Это место славы русского оружия в самый раз.

- Я горжусь тем, что причастен к такому великому проекту, как Крымский мост, - сказал Аркадий Ротенберг. - Служу России и ее президенту!

- Вы знаете, я когда-то разговаривал с Аркадием Ротенбергом, - вспомнил начало строительства моста Путин. - Я говорю «У тебя же, наверное, есть имущество за рубежом? Ты его можешь потерять». Ответ был очень хороший - «Пусть подавятся!»

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