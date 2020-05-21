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Путин вручил Шойгу меч. Даже два

21 мая 2020, 13:20  •  107 • В России

Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и в честь юбилея подписал Указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Подобной награды до сих пор не было ни у кого в стране. Мечи по статуту ордена вручаются «за отличие в боевых действиях».

Таким образом Шойгу стал обладателем всех высших наград Российской федерации. У министра обороны уже была звезда Героя России - «за мужество и героизм при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях», орден Апостола Андрея Первозванного с мечами - «За отличия в боевых действиях», ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.

Пока неизвестно, была ли в условиях пандемии личная встреча Путина и Шойгу, но министр обороны - один из самых близких президенту страны государственных деятелей. Именно с Шойгу Путин неоднократно проводил свои выходные в тувинских и алтайских горах. Вместе с ним он участвовал в нескольких экспедициях РГО, которое возглавляет министр. Шойгу возглавлял наиболее успешные операции российских военных в XXI веке - и в Крыму, и в Сирии.

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