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Путин вручает госнаграды победителям Паралимпийских игр в Токио

13 сентября 2021, 11:55  •  90 • В России
Владимир Путин вручает государственные награды российским победителям и призёрам летних Паралимпийских игр в Токио. Торжественная церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. RT ведёт прямую трансляцию.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

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