Путин впервые высказался о "десанте ЧВК Вагнера" в Минске. Всё по полочкам

Российский лидер Владимир Путин в большом интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилёву, которое транслирует "Россия 24", впервые высказался о ситуации с задержанием так называемого "десанта ЧВК Вагнера" в Минске, произошедшем незадолго до выборов в республике.

Президент подчеркнул, что для него суть случившегося вполне очевидна. Он назвал заключение под стражу 32 граждан РФ результатом совместной работы спецслужб США и Украины.

Путин пояснил, что оказавшиеся жертвами обстоятельств лица фактически были "втёмную использованы" и обманом переброшены в Белоруссию.

Между тем у них были вполне законные цели, поскольку им сказали, что оттуда они должны будут отправиться в третьи страны - в Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности, - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что граждан России провозили в соседнюю республику по липовым документами. Причём до этого их не выпускали наши пограничники.