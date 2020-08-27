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Путин впервые высказался о "десанте ЧВК Вагнера" в Минске. Всё по полочкам

27 августа 2020, 17:20  •  36 • Политика
Российский лидер Владимир Путин впервые высказался о "десанте ЧВК Вагнера" в Минске, разложив всё по полочкам. Он назвал задержание граждан РФ в Белоруссии результатом совместной работы спецслужб США и Украины.
Российский лидер Владимир Путин в большом интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилёву, которое транслирует "Россия 24", впервые высказался о ситуации с задержанием так называемого "десанта ЧВК Вагнера" в Минске, произошедшем незадолго до выборов в республике.
Президент подчеркнул, что для него суть случившегося вполне очевидна. Он назвал заключение под стражу 32 граждан РФ результатом совместной работы спецслужб США и Украины.
Путин пояснил, что оказавшиеся жертвами обстоятельств лица фактически были "втёмную использованы" и обманом переброшены в Белоруссию.
Между тем у них были вполне законные цели, поскольку им сказали, что оттуда они должны будут отправиться в третьи страны - в Латинскую Америку и на Ближний Восток.
Их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности, - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что граждан России провозили в соседнюю республику по липовым документами. Причём до этого их не выпускали наши пограничники.

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