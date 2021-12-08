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Путин впервые прокомментировал "планы" России по вторжению на Украину

08 декабря 2021, 19:25  •  48 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва в течение недели предоставит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности в условиях продвижения НАТО на Восток Европы
Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые оценил придуманный Западом новостной тренд о якобы планах вторжения России на Украину. Лидеру государства на сегодняшнем совместном брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом задавали вопросы о вчерашних переговорах с главой США Джо Байденом.
В частности, журналист Андрей Колесников поинтересовался у Путина, собирается все-таки или нет РФ нападать на Незалежную.
"Это вопрос провокационный, Россия проводит миролюбивую политику. Но она в праве обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая моего вчерашнего собеседника, президента США господина Байдена", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить перспектива вступления Украины в Североатлантический блок, т.к. это предполагает размещение на ее территории натовских контингентов и опасного для РФ оружия. Верховный главнокомандующий выразил надежду, что "хотя бы на этот раз" озабоченность российской стороны на Западе услышат.

Президент отметил, что уже сегодня в Польше и Румынии размещены системы ПРО Mk-41, которые также могут появиться в соборной после ее принятия в альянс.
"Ну как же мы не можем об этом не думать?! Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит", – указал Владимир Владимирович.
По его словам, Москва в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности для предметной дискуссии, о чем лидеры договорились в ходе переговоров. Россия свои соображения по этой теме подготовит "буквально в течение нескольких дней", уточнил лидер нации. Он добавил, что встреча с Байденом прошла в открытом и конструктивном ключе.
Ранее в среду, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский попытался прокомментировать прошедшие переговоры лидеров РФ и США на фоне того, что хозяин Овального кабинета позвонит в Киев только завтра. Он назвал эту беседу победой Незалежной.

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