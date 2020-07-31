Путин впервые оценил задержание граждан России в Минске: Разговор получился основательным

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности, где в том числе обсудил безосновательное задержание 33 граждан нашей страны на территории Белоруссии.

Путин выразил надежду, что в скором времени все задержанные будут отпущены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 31 июля. Отметим, впервые комментарий об инциденте исходил от самого Путина, а не от других ведомств. В то же время следует понимать, что активная работа, как и сообщал ранее Песков, ведётся на дипломатическом уровне.

По словам Пескова, разговор Путина с членами Совбеза по вопросу наших граждан в Белоруссии получился основательным. Кроме того, говорили о других вопросах социально-экономической повестки дня.