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Путин впервые оценил задержание граждан России в Минске: Разговор получился основательным

31 июля 2020, 17:05  •  163 • Политика
Президент России Владимир Путин встретился с членами Совбеза, где в том числе говорили о задержании граждан нашей страны в Белоруссии. Разговор получился основательным.
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности, где в том числе обсудил безосновательное задержание 33 граждан нашей страны на территории Белоруссии.
Путин выразил надежду, что в скором времени все задержанные будут отпущены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 31 июля. Отметим, впервые комментарий об инциденте исходил от самого Путина, а не от других ведомств. В то же время следует понимать, что активная работа, как и сообщал ранее Песков, ведётся на дипломатическом уровне.
По словам Пескова, разговор Путина с членами Совбеза по вопросу наших граждан в Белоруссии получился основательным. Кроме того, говорили о других вопросах социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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