Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

22 июня 2020, 16:00  •  30 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник, 22 июня, к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Глава государства почтил память павших воинов, а также в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и суворовцев возложил венок к мемориалу, передает RT.
В 12:15 мск во всех регионах России прошла Всероссийская минута молчания. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.
В День памяти и скорби Путин уже посетил парк «Патриот» и расположенный там главный храм Вооруженных сил России. Молебен в соборе Воскресения Христова в Кубинке провел патриарх Кирилл, сообщает телеканал «Звезда». Также российский лидер посетил музейный комплекс «Дорога памяти».
Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин направил ветеранам ВОВ послание в День памяти и скорби, передает агентство городских новостей «Москва». Он напомнил, что через два дня в столице состоится парад в честь 75-летия Победы.
В ночь на понедельник на Крымской набережной в Москве стартовала акция «Линия памяти». В парке искусств «Музеон» собрались волонтеры, которые зажгли свечи у табличек с памятными датами Великой Отечественной войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
22 июня 2020, 02:00
Путин заявил о находившейся на грани развала России
22 июня 2020, 13:00
Суд помог Киеву признать Крым российским - эксперт
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 19:00
Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.