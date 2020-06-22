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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
22 июня 2020, 16:00 • 30 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник, 22 июня, к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Глава государства почтил память павших воинов, а также в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и суворовцев возложил венок к мемориалу, передает RT.
В 12:15 мск во всех регионах России прошла Всероссийская минута молчания. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.
В День памяти и скорби Путин уже посетил парк «Патриот» и расположенный там главный храм Вооруженных сил России. Молебен в соборе Воскресения Христова в Кубинке провел патриарх Кирилл, сообщает телеканал «Звезда». Также российский лидер посетил музейный комплекс «Дорога памяти».
Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин направил ветеранам ВОВ послание в День памяти и скорби, передает агентство городских новостей «Москва». Он напомнил, что через два дня в столице состоится парад в честь 75-летия Победы.
В ночь на понедельник на Крымской набережной в Москве стартовала акция «Линия памяти». В парке искусств «Музеон» собрались волонтеры, которые зажгли свечи у табличек с памятными датами Великой Отечественной войны.
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