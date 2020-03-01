Путин возложил в Пскове цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты

ПСКОВ. 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. Путин прибыл в Псков, где в воскресенье проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Также Владимир Путин посетил в Пскове часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 воздушно-десантной дивизии. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам 6-й парашютно-десантной роты.

Родственники погибших

Владимир Путин пообщался в Пскове с родственниками погибших 20 лет назад в Чечне воинов 6-й парашютно-десантной роты.

Одна из участниц встречи вручила главе государства подготовленную Фондом памяти шестой роты медаль, посвященную 20-летию подвига десантников.

Глава государства отметил, что "есть некоторые вопросы, которые предстоит решить". По его словам, они связаны с формальными вещами, в частности, с уровнем наград и последующими действиями. "Есть определенные, чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения", - заверил Путин.

"Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет - мы решаем", - подчеркнул Путин. Он также заверил, что отдельными конкретными вопросами, которые есть у родственников погибших, власти также занимаются и решат их.

"Огромное спасибо", - сказала женщина. "Вам спасибо за ваших ребят", - отреагировал президент.

Другая участница встречи со своей стороны заметила: "У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты". "Вы меня награждаете своим доверием. Этого более, чем достаточно", - ответил глава государства.

Макет панорамы

Владимир Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты в Чечне. Авторы проекта Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев предлагают воплотить его в псковском филиале парка "Патриот".

Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой происходил бой. Для будущих зрителей предусмотрена возможность выхода непосредственно на местность и осмотра поля боя со смотровой площадки.

Авторы рассказали президенту, что изначально не планировали использовать портретное изображение десантников. Так же нет и привязки к конкретному времени боя. Круговая панорама содержит разные эпизоды, которые происходили на высоте 776 с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Лебедев также показал эскиз панорамы, которая была подготовлена для Рязанского музея ВДВ. По его словам, диарама готова и будет установлена в конце марта.

Осмотрев псковский макет, министр обороны Сергей Шойгу обратился к Путину и сказал, что есть предложение сделать круговой обзор, чтобы зритель был в центре. Лебедев на это заметил, что из проекта возможно убрать смотровую площадку, сделав таким образом зрителя непосредственным участником событий. "Так и надо сделать", - сказал Шойгу.

По словам авторов, если панорама будет воплощена, ее наполнят различными предметами (гильзы, каски, автоматы), которые зрители смогут брать в руки и таким образом еще глубже представить себе атмосферу того героического боя. Для достижения эффекта полного погружения планируется использовать современные технические средства звука и подсветки.

"Сама диарама получилась замечательной, она смотрится неплохо, но здесь надо, чтобы лица были узнаваемыми, для родственников это важно", - прокомментировал министр обороны.

Памятник "Купол"

Автор памятника - псковский архитектор Анатолий Царик. За основу он взял главный символ десантников - парашют. Металлический купол стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырехгранную горную вершину. Постамент по центру каждой грани охватывают трапециевидные плиты из красного гранита, которые складываются в Георгиевский крест. На поитах высечен список погибших воинов из 84-х фамилий. На западной плите расположена золотая звезда Героя России и имена 21 десантника, отмеченных этой наградой. На остальных плитах сгруппированы имена 63 военнослужащих, награжденных орденами Мужества, о чем свидетельствует символ награды, размещенный вверху каждой плиты.

Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников, а венчает купол стилизованная звезда Героя России. Центральной осью монумента является композиция из 84-х поминальных свечей, устремленных ввысь. В темное время суток каждая из свечей загорается тусклым оранжевым светом. На западной стороне памятника, у подножия пучка свечей, назодится щит с надписью: "6-й роте благодарная Россия". Кроме самого памятника мемориальный комплекс дополняет памятный камень, расположенный на северо-восточном краю площади.

Подвиг псковских десантников

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.