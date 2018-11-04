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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства
04 ноября 2018, 17:54 • 43 • Политика
В России 4 ноября проходит празднование Дня народного единства.
Президент России Владимир Путин в День народного единства, который отмечается 4 ноября, принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитников Москвы — земского старосты Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
Вместе с главой государства дань уважения лидерам народного ополчения, выступившего против польской интервенции, отдали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также глава буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и представители других религиозных конфессий.
Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что после церемонии возложения цветов президент намерен побывать на выставке «Сокровища музеев России» в Манеже, которая организована в рамках выставки форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».
Вечером 4 ноября в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием, на котором Владимир Путин вручит премии за вклад в укрепление единства российской нации и госнаграды за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами.
В российских регионах в День народного единства проходят спортивные и общественно-политические мероприятия. Этот праздник отмечают и за пределами России — так, в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, был организован карнавал «Мы вместе».
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