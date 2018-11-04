Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства, который отмечается 4 ноября, принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитников Москвы — земского старосты Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Вместе с главой государства дань уважения лидерам народного ополчения, выступившего против польской интервенции, отдали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также глава буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и представители других религиозных конфессий.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что после церемонии возложения цветов президент намерен побывать на выставке «Сокровища музеев России» в Манеже, которая организована в рамках выставки форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».

Вечером 4 ноября в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием, на котором Владимир Путин вручит премии за вклад в укрепление единства российской нации и госнаграды за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами.

В российских регионах в День народного единства проходят спортивные и общественно-политические мероприятия. Этот праздник отмечают и за пределами России — так, в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, был организован карнавал «Мы вместе».