|
Путин возложил расходы по восстановлению Афганистана на США и НАТО
17 сентября 2021, 15:00 • 49 • Политика
Президент России Владимир Путин возложил расходы по восстановлению пострадавшего Афганистана на США и НАТО. По словам президента, именно они ответственны за тяжёлые последствия в этой стране.
"Основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно США и страны НАТО", - сказал президент, выступая на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин добавил, что очевидным является тот факт, что и США, и НАТО "несут прямую ответственность за тяжёлые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране".
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2021, 08:40
|
11 сентября 2021, 20:35
|
16 сентября 2021, 08:45
|
11 сентября 2021, 18:45
|
17 сентября 2021, 01:15
|
13 сентября 2021, 02:50
|
11 сентября 2021, 08:40