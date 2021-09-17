Путин возложил расходы по восстановлению Афганистана на США и НАТО

Президент России Владимир Путин возложил расходы по восстановлению пострадавшего Афганистана на США и НАТО. По словам президента, именно они ответственны за тяжёлые последствия в этой стране.

"Основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно США и страны НАТО", - сказал президент, выступая на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин добавил, что очевидным является тот факт, что и США, и НАТО "несут прямую ответственность за тяжёлые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране".