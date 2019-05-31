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Путин возглавил консервативное сопротивление в Европе. Это не шутка - западные СМИ
31 мая 2019, 23:09 • 38 • Политика
Как пишут западные СМИ, президент России Владимир Путин возглавил консервативное сопротивление в Европе. И это нельзя назвать шуткой, что доказывают итоги выборов в Европарламент.
Президент России Владимир Путин стал своеобразным символом "консервативного сопротивления" для простых жителей Европы. Такое мнение выразил журналист Генри Сент-Джордж, комментируя итоги выборов в Европарламент.
Напомним, в Евросоюзе подвели итоги выборов в Европарламент, которые стали неприятным сюрпризом для сторонников единой Европы. Главным событием стало то, что центристы утратили большинство, несмотря на возросшую явку избирателей.
При этом позиции укрепили евроскептики и националисты. Противники единой Европы отпраздновали триумф в Великобритании (партия Brexit Найджела Фараджа), Франции ("Национальное объединение" Марин Ле Пен), Италии ("Лига" Маттео Сальвини), Венгрии ("Венгерский гражданский союз" Виктора Орбана) и ряде других стран.
Как пишет в своей статье для EU Reporter Генри Сент-Джордж, это свидетельствует о грядущих реальных переменах, которые связаны с возросшим недовольством европейцев потерей стабильности и снижением благосостояния. Нельзя не отметить хаос во власти и пресловутый миграционный кризис. Все это привело к появлению трещин в фундаменте европейской солидарности.
В результате начала подниматься популярность новых правовых, которые активно используют тему о своем понимании Владимира Путина. До этого Европарламент всегда активно поддерживал антироссийскую риторику, боролся с "пропагандой Кремля" и учил выявлять "ненадёжных политиков", которые не были готовы критиковать российского лидера. Но сейчас эта линия может претерпеть метаморфозы.
Как считает журналист, главным козырем Путина в глазах европейских популистов стала мечта об альтернативном будущем, что связано с прагматичной политикой Москвы, в которой суверенитет и консерватизм сочетаются с хладнокровной "северной решимостью". Президент России соответствует взглядам и чаяниям обычных европейцев из среднего класса, которые устали от многочисленных проблем, сотрясающих ЕС.
Сент-Джордж также видит и потребность граждан в сильном лидере, отстаивающем их интересы и традиционные ценности, передает Nation-News.
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