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Путин воздал почести экипажу погибшей советской подлодки

28 июля 2019, 00:54  •  75 • В России

Да будет вам известно, что в минувшую субботу президент России Владимир Путин в одном благородном деле превзошёл даже Императора Петра I: в своё время монарх побывал на острове Готланд в Финском заливе всего один раз, а ВВП наведался сюда уже второй. И не для того, чтобы полюбоваться здешними красотами, - на то была другая, особая причина. Километрах в 30 от острова подводно-поисковая экспедиция, которую возглавляет Константин Богданов, обнаружила на дне залива погибшую в 1942-м году советскую подводную лодку Щ-308.

И Путин накануне Дня ВМФ и Главного военно-морского парада в Питере в воскресенье, решил собственными глазами посмотреть на субмарину. А точнее, на то, что от неё осталось.

А для этого ему надо было на специальном глубоководном подводном аппарате спуститься на 60-метровую глубину в том месте, где уже более 75 лет лежит погибшая лодка.

Примерно за полчаса до того момента, когда Путин в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу прибыл на катере к специальному плавучему причалу (где уже стоял в готовности оранжевый подводный аппарат с огромным стеклянным куполом), на место действа прибыл гренадерского роста Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов - проверить готовность операции. Но прежде чем ступить на трап стоявшего тут же научно-исследовательского судна «Ладога», ему надо было преодолеть три деревянных ступеньки. Адмирал ловко взбежал по ним, даже не заметив, что случилось ЧП - одна из ступенек отвалилась. А катер с Путиным и Шойгу был уже на подходе! Был объявлен ремонтный аврал: кто-то из мичманов стремглав бежал к ступенькам с шурупами, кто-то из старшин - с шуруповёртом, кто-то из офицеров - с молотком! Аварию быстро ликвидировали.

Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу прибыл на катере к плавучему причалуФото: REUTERS

А тут уже начал швартоваться катер президента. На причале адмирал Евменов доложил ВВП о готовности к подводной операции. Перед тем, как двинуться к подводному аппарату, Путин остановился у огромного щита, на котором была изображена рыжебокая и рваная Щ-308, лежащая на дне, а рядом - фото членов экипажа.

Константин Богданов обстоятельно рассказал президенту об истории подлодки, ее боевых делах и последнем боевом походе. Было очень жарко, но Путин слушал рассказ поисковика явно не формально - задавал уточняющие вопросы, делал дополнения, и долго всматривался в лица погибших подводников. Когда Богданов начал рассказывать о сложной минной обстановке, в которой оказалась Щ-308 в день гибели, Путин явно завёлся, да так, что Богданов потом сказал мне: «Он же в этих вопросах разбирается лучше меня!».

А я подумал, что во время предстоящего после погружения подхода Путина к прессе надо спросить его, - не готовился ли он к такому сугубо специфическому военному разговору специально?

Перед тем, как залезть в подводный аппарат, Путин снял синеватый пиджак. А вместо него надел такого же цвета спортивную куртку с маленьким триколором на рукаве. А перед тем, как сделать первый шаг на трап подводного аппарата, ВВП вдруг ловким движением задрал воротник куртки, - так обычно делали в юности Путина ленинградские пацаны, идущие на разборки с теми, кто отбивал у них девчат...

Оранжевый кораблик - смесь батискафа и «катамарана» - стал отчаливатьФото: REUTERS

Следом за Путиным в аппарат спустились ещё два члена экипажа - командир и штурман. И оранжевый кораблик - смесь батискафа и «катамарана» - со стеклянным пузырем-куполом, стал отчаливать.

Момент был трогательный. Дело-то начиналось небезопасное. И я невольно помахал президенту рукой с двумя растопыренными пальцами - знак и пожелание победы. Он ответил мне тем же жестом.

Пройдя по заливу метров 150, аппарат стал медленно погружаться в том месте, где алым буем была обозначено место гибели подлодки.

Один из аквалангистов, сопровождавший подводный аппарат с ВВП, рассказывал потом, что лодка лежит в толстом слое ила и членам экспедиции пришлось минут на десять выключить двигатель и ждать, когда осядет взбаламученная винтами двигателя грязь (моряки называют ее взвесью).

Когда президент «обошёл» повреждённую взрывами немецких мин лодку, он попросил командира «батискафа» остановиться. Все трое с минуту помолчали. А затем подплывший аквалангист на виду у Путина привинтил к защитному щитку носового оружия подлодки мемориальную табличку, на которой было написано, что погибшая Щ-308 является братской могилой. А ниже на той же табличке выгравированы звания, должности и фамилии всего экипажа - от командира до рядового матроса. А внизу - три слова: «Помним, гордимся, скорбим»...

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Владимир Путин погружается на дно Финского залива. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Когда глубоководный аппарат всплыл на поверхности залива и медленно двинулся к причалу, то одним из первых его встречал адъютантского вида молодой человек в темных очках, который как великую драгоценность, как полковое знамя, держал наизготовку синеватый пиджак Путина. Надев его снова, ВВП показал Шойгу и Евменову большой палец и всем стало понятно, что он доволен погружением и его результатами. А потом глава государства подошёл к журналистской братии и ответил на несколько вопросов, несколько раз повторив, что поисковики делают священное дело, отыскивая считавшиеся пропавшими без вести корабли. Тут я не выдержал, и задал свой вопрос, вспомнив о том, как после предыдущего погружения Путина на место гибели другого корабля, местные поисковики просили у него помощь в том, чтобы расширить зону поиска.

Тогда Путин ответил:

- Посмотрим на результаты.

- Владимир Владимирович, - сказал я, обращаясь к президенту, - но ведь результаты есть, и это ведь надо признать. Сегодня вы видели один из них. А таких набирается много.

Да, результат, конечно, есть и он внушительный: 17, кажется, кораблей, поисковики нашли на дне морском. И мы будет содействовать этому благородному делу.

Путин в батискафе опустился на дно Финского залива.

Тут я вспомнил разговор Путина с Богдановым, когда президент ошарашил главного поисковика своими знаниями минной обстановки на Балтике, и потому спросил:

- Вы специально готовились к такому профессиональному разговору?

Путин ухмыльнулся и ответил:

- Да я же с молодости кучу книг перечитал об этом, у меня и отец, и другие родственники были связаны с морем, многие воевали. Вот потому я и в курсе.

Аквалангисты, сопровождавшие подводный аппарат с ПутинымФото: REUTERS

Во второй половине субботнего дня у Путина было ещё одно чрезвычайно важное дело - он встречался с семьями недавно погибших в Баренцевом море офицеров-гидронавтов.

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