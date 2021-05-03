Путин войсками на границе с Украиной поставил США в тупик: "Вариантов множество"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты "внимательно отслеживают" отвод вооружённых сил России от границы с Украиной. Однако в то же время, судя по словам американского дипломата, президент Владимир Путин поставил США в тупик военным контингентом в Крыму.

Напомним, ранее Россия провела масштабные военные учения в Крыму. Проверку проводил лично министр обороны нашей страны Сергей Шойгу, а после дал распоряжение вернуть участников на места постоянной дислокации.

При этом радары регулярно засекают американских "разведчиков" на границе. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал в интервью телеканалу CBS, что Соединённые Штаты "внимательно отслеживают" отвод вооружённых сил России от границы с Украиной.

Глава Госдепа США считает, что в этом месте "сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года". Военный контингент, сформированный в Крыму для учений, судя по словам американского дипломата, поставил США в тупик, как и связанные с русской армией намерения президента России Владимира Путина.

"Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина", - заметил Блинкен, добавив, что у Вашингтона имеется "множество вариантов" поведения президента России в данном конкретном случае.