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Путин войсками на границе с Украиной поставил США в тупик: "Вариантов множество"
03 мая 2021, 12:40 • 117 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты "внимательно отслеживают" отвод вооружённых сил России от границы с Украиной. Однако в то же время, судя по словам американского дипломата, президент Владимир Путин поставил США в тупик военным контингентом в Крыму.
Напомним, ранее Россия провела масштабные военные учения в Крыму. Проверку проводил лично министр обороны нашей страны Сергей Шойгу, а после дал распоряжение вернуть участников на места постоянной дислокации.
При этом радары регулярно засекают американских "разведчиков" на границе. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал в интервью телеканалу CBS, что Соединённые Штаты "внимательно отслеживают" отвод вооружённых сил России от границы с Украиной.
Глава Госдепа США считает, что в этом месте "сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года". Военный контингент, сформированный в Крыму для учений, судя по словам американского дипломата, поставил США в тупик, как и связанные с русской армией намерения президента России Владимира Путина.
"Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина", - заметил Блинкен, добавив, что у Вашингтона имеется "множество вариантов" поведения президента России в данном конкретном случае.
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