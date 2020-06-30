Путин восхитился скоростью военных строителей

В середине мая Владимир Путин с помощью телесвязи вводил в строй несколько медицинских центров, построенных военными строителями, и восхищался темпами работы министерства обороны. Тогда они за два месяца в рекордные сроки в чистом поле возвели и подготовили к борьбе с эпидемией коронавируса полноценные больничные корпуса.

- Даже не верилось, что такое возможно, - разводил руками Путин.

Но чтобы построить еще пять потребовалось минобороны еще меньше времени. И в последний день июня президент принимал госпитали построенные уже всего за полтора месяца.

- В Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте, Ботаюрте открываются сразу пять новых медцентров, построенных министерством обороны, - перечислял глава государства. - Отмечу, что четыре из пяти названных мною центров будут переданы в ведение этих регионов.

Путин похвалил и медиков, которые незамедлительно приступили к работе, начав оказывать помощь населению. Особенно остро эта проблема стояла в Дагестане, и благодаря общим действиям удалось ситуацию переломить.

Глава Дагестана Владимир Васильев настолько был впечатлен помощью, что попросил оставить республике еще и центр МЧС, созданный на границе с Азербайджаном для регулирования перехода граждан в соседнюю страну.

Путин дотошно расспрашивал и глав регионов, и главврачей новых больниц - не наделали ли им брака? Но получал только хвалебные отзывы.

- Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения способна быстро реагировать на самые непростые вызовы, - похвалил Путин и медработников. - В короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки.

Министр обороны доложил, что на этом работа не закончена, и к 15 сентября планируется закончить строительство многофункциональных центров для борьбы с коронавирусом в Великих Луках и Пскове. Президент пользуясь случаем поблагодарил руководство минобороны за успешное проведение Парада Победы и особенно - за повышенное внимание к здоровью его участников.