Путин вопреки Грефу снова увеличил штат МЧС

Численность центрального аппарата МЧС России была увеличена почти вдвое указом президента России Владимира Путина. Соответствующий документ был размещён на сайте правовой информации.

Согласно указу, численность сотрудников центрального аппарата МЧС была увеличена до 1796 человек. При этом в их число не входят персонал, занимающийся охраной и обслуживанием зданий.

Это уже второе увеличение количества работников центрального аппарата МЧС за последнее время. Так, в декабре 2018 года их число было повышено с 825 до 966 человек. До этого количество сотрудников не менялось на протяжении 14 лет.

Напомним, что в сентябре этого года глава Сбербанка Герман Греф предложил сократить количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы сэкономить деньги на повышение их зарплаты. Это было сделано публично на Московском финансовом форуме.