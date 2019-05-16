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Путин волевым решением отправил Су-57 в серию

16 мая 2019, 15:54  •  153 • Политика
Долгая череда не очень внятных телодвижений вокруг реальной поставки на вооружение истребителя Су-57, похоже, заканчивается. Если будет выполнено распоряжение президента, то уже в ближайшее время будет заключён контракт на поставку 76 этих машин
Автор:
Покровский Александр
«Надеюсь, что скорректированные планы будут исполнены, и уже в ближайшее время будет заключён контракт на комплексную поставку 76 таких истребителей, оснащённых современными авиационными средствами поражения и обеспеченных необходимой наземной инфраструктурой», — с видимой долей осторожности («надеюсь…») сказал глава государства на важном совещании по оборонной тематике.
В. Путин. Совещание с руководством министерства обороны и предприятий ОПК. .Фото: kremlin.ru
Надежду свою президент подкрепил демонстративным полётом на осмотр некой военной техники и совещание в Ахтубинск в сопровождении шести Су-57. Выглядело красиво. Это вообще красивый самолёт.
Сигнал был понят правильно. В интервью агентству «РИА Новости» Юрий Слюсарь, президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), только что украшенной «терминатором» Анатолием Сердюковым в роли председателя Совета директоров, тут же заявил, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в этом году. И предупредительно сделал реверанс перед министерством обороны: мол, рады исполнить озвученные заместителем министра Алексеем Криворучко планы военных уже в ближайшей перспективе получить 15 серийных машин.
Долгая дорога в небо
Чтобы оценить «стоимость» этих обещаний, планов и, главное, демонстративно решительной озвучки президентом не самого решительного слова «надеюсь», стоит вспомнить историю того пути, по которому Су-57 добрался всё же до нынешних формулировок его будущего.
Итак, первые работы над ПАК ФА (то есть Перспективный Авиационный Комплекс Фронтовой Авиации, каким было первоначальное обозначение Су-57) начались ещё в 2002 году. Макет был представлен спустя два года. Первый полёт прошёл 29 января 2010 года на полигоне завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. Уже в следующем году самолёт, обошедшийся к тому времени уже в 30 млрд рублей, был включён в госпрограмму вооружений на 2011-2020 годы. Согласно ей, в войска должно было уйти 52 серийных машины, а сами поставки должны были начаться в 2015 году.
После этого началась (точнее, стала явной) чехарда. То обнаруживалось, что турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1 хорош для МиГа 1.44 (он же МиГ-35), под который и создавался. На худой конец, с доработкой — для Су-35С. В общем, для истребителей четвёртого поколения. А для изделия пятого поколения он оказался слабоват и, грубо говоря, утягивал Су-57 вниз, на ступеньку поколения 4++. Стали разрабатывать «изделие 30» — двигатель конкретно под эту машину, развивающий АЛ-41Ф1. Но с ним были свои сложности, так что впервые самолёт взлетел на нём только в декабре 2017 года. И только в конце прошлого года, по словам Юрия Слюсаря, «в Жуковском начались лётные испытания Су-57 с двигателем второго этапа».
Чехарда была и с количеством машин. Каталось это число сродни колобку, убегающему от зверей расходных ведомостей. В общем, военные соглашались брать только 16 истребителей, что, если по гамбургскому счёту, попросту вообще обессмысливало всю концепцию боевого применения Су-57. Что может сделать одна эскадрилья в современной войне? Да к тому же, по сути, оказывающаяся на одном поле с Су-27 и Су-35, которые уже в серии и которых много. Ну и затраты, конечно: чем меньше машин в серии, тем дороже каждая единица.
Су-57. Фото: www.globallookpress.com
В итоге первый контракт на два (!) Су-57 был подписан только в августе 2018 года. В нынешнем году первая машина должна быть передана в ВКС. Всего на данный момент в строю десять опытовых образцов Су-57.
Сэкономим и получим
В дополнение к своему волевому «надеюсь» Владимир Путин озвучил пожелание, чтобы к 2028 году «лучшими в мире самолётами» с «уникальными характеристиками» было оснащено три авиаполка.
Что касается денег, то президент вновь сказал довольно туманную фразу: мол, закупка 76 истребителей вместо запланированных 16 стала возможной благодаря снижению цены производителями самолётов на 20 процентов.
Это не очень понятно с точки зрения и экономики, и простой арифметики. От экономии 20% получается максимум 20 машин. Ну, смело допустим 25 — за счёт дополнительного снижения себестоимости. Даже 26, для ровного счёта. А остальные 50 запланированных машин из какой экономии получаются? Ну и вообще, если производитель сумел сбросить 20% с цены, явно ещё оставив себе не меньше 10% по обычаю нашей экономики, то он что, поначалу разорить хотел министерство обороны?
Понятны в таком случае колебания военных…
Так или иначе, газета «Коммерсантъ» называла общую цену контракта, который, как предполагается, будет подписан на выставке МАКС-2019 в конце лета: 160-170 млрд рублей. Как заявил некий «высокопоставленный чиновник правительства», на чьё мнение сослалось издание, даже с низкой, 3-5% рентабельностью это позволит загрузить мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) на десятилетие.
Ещё вопросы
Однако просто так отправить новейший самолёт в авиачасть нельзя. Пусть (с чем согласны все специалисты) Су-57 существенно превосходит по своим характеристикам американский истребитель F-35 Lightning II. Это не так и трудно, ибо на деле F-35 — усовершенствованная версия советского истребителя Як-141, у которого были существенные недостатки. Да к тому же американец вдобавок к унаследованным болезням добавил свои собственные и на данный момент, строго говоря, боевым истребителем считаться не может. В самих США, во всяком случае, ему разрешено совершать только учебно-тренировочные полёты. А в израильских попытках боевого применения этой машины ничего выдающегося показано не было, а одну машину сирийские ПВО и вовсе подбили. Несмотря ни на какую «невидимость». Сирийские. Из С-200.
F-35. Фото: www.globallookpress.com
Да, но самые современные технологии, бесфорсажная скорость больше 2 Махов, способность вести одновременно до 30 целей ничего не стоят, если нет пилотов, обученных всем этим пользоваться. Есть ли такие? В полках, имеется в виду, то есть из строевых лётчиков?
Отдельные специалисты указывают на то, что об обучении строевых лётчиков пилотированию Су-57 никто ничего не слышал. Во всяком случае, в Центре боевого применения и переучивания лётного состава ВВС в Липецке этих самолётов нет. И, как утверждают весьма компетентные эксперты Роман Скоморохов и Александр Ставер на весьма авторитетном портале «Военное обозрение», ждут их только в следующем году. «И однозначно это будут машины с двигателями первого этапа, потому что ТОТ двигатель так и не доведён до ума», — убеждены авторы. «Плюс гора элементов в самолёте с пометкой "новое". Значит, будут детские болезни на местах, будет исправление оных», — указывают они же. Плюс масса ещё неизвестных факторов и проблем, которые всегда возникают при освоении любого нового вооружения в линейных частях, добавим мы. Сколько лет со всем этим разбираться? Американцы ведь на месте стоять не будут.
Вот в этом свете и можно оценить силу волевого президентского «надеюсь». Чтобы поплыть, надо нырнуть в воду. Чтобы реально освоить лучший в мире самолёт не ради полёта на шоу или в Ахтубинск, на нём должны налетаться полевые пилоты. И разобраться — полевые техники. И инфраструктуру для них отработать — полевые аэродромные службы. Без этого сколько ни сделай самолётов, это будут всего лишь игрушки для нескольких пилотов-экспертов-испытателей.
Вот Путин и бросил Су-57 в воду. С надеждой, что планы на обучение их плавать будут исполнены.

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