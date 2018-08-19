Путин во время свадьбы главы МИД Австрии пригласил молодоженов посетить Россию

Президент России Владимир Путин, который присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии, произнес тост на свободном немецком языке и пригласил супругов посетить Россию.

Стало известно содержание тоста, который произнес на свадьбе главы МИД Австрии Владимир Путин. Глава государства сделал это на свободном немецком, как известно, он им прекрасно владеет, со многими шутками, над которыми смеялись все гости свадьбы.

Владимир Путин поблагодарил молодоженов – Карин Кнайсль и Вольфганга Майленгера за приглашение еще раз посетить дружелюбную Австрию. Он пожелал хозяевам праздника семейного счастья и благополучия.

Владимир Путин напомнил, что Карин Кнайсель жила в восьми странах и знает семь иностранных языков. Кроме того Владимиру Путину очень приятно, что глава МИД интересуется историей России. Глава государства сказал, что и Карин Кнайсль, и ее мужу всегда будут рады в России.

На свадьбу Владимир Путин подарил тульский самовар, старую масловыжималку и пейзаж. Кроме того, на свадьбе выступал хор кубанских казаков.