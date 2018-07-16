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Путин: во время ЧМ-2018 было отражено 25 млн кибератак на связанную с ним инфраструктуру

16 июля 2018, 08:09  •  83 • Политика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было нейтрализовано в период первенства. Об этом заявил в воскресенье вечером президент России Владимир Путин на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018.

"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", - сказал глава государства.

Почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира принимали участие в обеспечении безопасности ЧМ, добавил президент.

"Хочу поблагодарить и российских сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, и, конечно, представителей правоохранительных органов и спецслужб из более чем 30 государств мира. Всего, я знаю, принимали участие в этой совместной работе 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Как сообщил глава государства, более 2 млн человек и почти 200 объектов инфраструктуры были проверены в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в России. 

"В рамках подготовки к чемпионату мира проверено более 2 млн человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, волонтеров, других категорий людей. Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации", - сказал Путин.

Президент добавил, что ни одного серьезного происшествия не было допущено в период чемпионата.

"Вы, безусловно, профессионалы, все здесь собравшиеся, и, конечно же, хорошо понимаете, какие большие риски всегда связаны с проведением крупнейших международных мероприятий. И очень важно, что за все это время у нас не было ни одного серьезного происшествия", - сказал Путин.

Продолжение сотрудничества

Президент России рассчитывает на продолжение сотрудничества спецслужб стран, принимавших участие в обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу в России. 

"Рассчитываю, что ваше тесное, конструктивное взаимодействие продолжится, будет и в дальнейшем способствовать обеспечению безопасности наших государств и наших граждан. И конечно, очень важно сохранить тот дух доверия, который поможет вам развивать партнерство ради общих высоких и благородных целей. <...> Это, безусловно, очень хороший пример на будущее", - цитирует в понедельник главу государства пресс-служба Кремля.

Общими задачами компетентных органов разных стран являются "борьба с международным терроризмом и экстремизмом, противодействие наркобизнесу и незаконной миграции, транснациональной и киберпреступности. И очевидно, что только объединяя усилия, мы можем эффективно справляться с вызовами, перед которыми стоим, с которыми сталкиваемся", - отметил Путин.
 

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