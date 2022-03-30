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Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исключённых

30 марта 2022, 03:00  •  76 • Политика
Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав научного совета при Совете безопасности. Стали известны имена людей, которых исключили.
На сайте правовой информации опубликован указ, который уже вступил в силу. В документе сказано, что в состав научного совета при Совбезе России вносятся изменения.
"Внести в состав научного совета при Совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А.А., Никитина А.И., Панова А.Н., Рогова С.М.", - говорится в указе президента.
Алексей Громыко - директор Института Европы. Александр Никитин - директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО. Александр Панов - главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук. Сергей Рогов - научный руководитель того же института РАН. В указе от 11 мая 2021 года они все значатся как члены научного совета при Совете безопасности России.
Ранее стало известно, что все эти люди поставили свои подписи под заявлением, где перечислялись возможности снизить риск конфронтации между Россией и НАТО на территории Европы.

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