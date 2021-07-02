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Путин внёс изменения в работу ЗАГСов: Регистрировать детей и разводиться можно где угодно
02 июля 2021, 20:15 • 56 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вносятся изменения в работу ЗАГСов. Теперь регистрировать рождение детей и разводиться можно в любом городе.
Новый закон предусматривает реализацию экстерриториального принципа регистрации актов гражданского состояния любого типа.
Раньше в России регистрация новорождённого производилась только по месту рождения младенца или месту жительства его родителей. Свидетельство о разводе можно было оформить только по месту жительства супругов или в том ЗАГСе, где они заключали брак. Документ об усыновлении был обязан выдать ЗАГС по месту жительства усыновителей или по месту решения суда о передаче ребёнка в семью.
Согласно новому закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, по-прежнему можно регистрировать брак в любом ЗАГСе. Все остальные государственные регистрации актов может выполнить любое из этих учреждений по выбору заявителя.
В документе также отмечено, что Минздрав России будет получать сведения из реестра ЗАГСов о госрегистрации фактов рождения и смерти. Субъекты России наделили правом определять порядок заключения брака в торжественной обстановке.
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