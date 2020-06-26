Путин вновь обратится к народу? Журналисты узнали тему будущего выступления

Президент России Владимир Путин может вновь обратиться к нации. По информации источников, глава государства может выступить по поводу голосования по поправкам в Конституцию России.

Эту тему ранее российский лидер косвенно затрагивал и в своём недавнем обращении. 23 июня он акцентировал внимание, что изменения в Основной закон страны вступят, лишь если граждане выразят одобрение поправкам.

Президент подчёркивал, что чиновники во всех органах власти должны учитывать этот момент: "Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях".

В целом же в своём недавнем обращении президент благодарил граждан за терпение и выдержку, проявленные в период пандемии коронавируса, а также анонсировал ряд экономических мер.

Источники РБК убеждены, что вскоре Путин выступит с новой речью. Она, по их сведениям, якобы будет посвящена целенаправленно голосованию по поправкам.

В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, передаёт издание со ссылкой на инсайдеров из Кремля.

Предполагается, что в своем выступлении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, а также дать свою интерпретацию им.

Напомним, что в четверг, 25 июня на всей территории России стартовало общероссийское голосование по изменениям Основного закона страны. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако жители также могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области граждане могут отдать свой голос дистанционно.